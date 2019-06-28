Учёные нашли способ спасти белых носорогов, у которых вымерли все самцы

Для этого исследователи создают химерные эмбрионы — зародыши, собранные из ДНК разных особей.

Учёные Института исследований зоопарка и дикой природы имени Лейбница сообщили о ходе проекта по спасению практически вымерших северных белых носорогов. Об этом сообщает Planet Today.

— Мы создаём технологию выращивания эмбрионов и тестируем её не на северных белых носорогах, которых всего два, и это старые живущие в неволе самки, а на более многочисленных их южных родственниках, — рассказали исследователи.

В прошлом месяце одной из самок белого носорога пересадили химерный эмбрион, полученный из ДНК северного и южного белых носорогов. Однако пока нет данных, прижился ли эмбрион в организме суррогатной матери. После отработки этой технологии учёные намереваются создать ещё один зародыш белого носорога, который будет основываться на яйцеклетках двух оставшихся самок.

— Если опыты с химерными эмбрионами будут проведены успешно, мы приступим ко второй фазе проекта, в рамках которой получим зародыши практически вымершего вида, — сообщили авторы проекта.

В марте 2018 года умер последний самец белого носорога. Сейчас из этого вида остались лишь две самки. Однако они уже слишком стары для вынашивания потомства.

Ранее Лайф сообщал, что в Канаде обнаружили останки шести китов вымирающего вида.