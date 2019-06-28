Грузинская диаспора в России попросила возобновить авиасообщение

Авторы письма считают, что самые тяжёлые последствия принимает на себя народ, а не политики.

Члены грузинской диаспоры в России направили письмо президенту Владимиру Путину с просьбой о восстановлении авиасообщения между странами.

В тексте сказано, что определённые силы заинтересованы в дестабилизации обстановки в Грузии и ухудшении отношений с Россией.

— Диаспора с тревогой следила за взаимными обвинениями, ведь опыт последних 25 лет показал, что самые тяжёлые последствия принимает на себя простой народ, а отнюдь не политики, — отмечается в письме.

В тексте указывается, что в этот раз опасения оказались не без основания: Россия в ответ на провокации Грузии приостановила полёты в эту страну. Такое решение, по мнению авторов письма, является "тяжёлыми санкциями".

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля из-за угрозы безопасности россиян, поскольку сейчас там идёт волна протестов. Общий ущерб от прекращения полётов между двумя странами в Грузии оценили в 200–300 миллионов долларов.