В Грузию решили не впускать депутата ГД, посидевшего в кресле спикера в Тбилиси

Ранее Гаврилов не исключил, что может "хоть завтра" посетить страну в личных целях.

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил, что депутату Госдумы и президенту Межпарламентской ассоциации православия (МАП) Сергею Гаврилову откажут во въезде в эту страну.

— Не впустим, — сказал глава МВД на просьбу журналистов высказаться по этому вопросу.

При этом он отметил, что сейчас Гаврилов меньше всего его интересует. Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов после нападения на него в Тбилиси не исключил, что может "хоть завтра" посетить страну в личных целях.

Напомним, Тбилиси с 20 июня захлестнули антироссийские акции протеста из-за появления российской делегации в сессии МАП. Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Позже президент Грузии обвинила Россию в организации беспорядков и назвала её врагом.

Президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля из-за угрозы безопасности россиян. Общий ущерб от прекращения полётов между двумя странами в Грузии оценили в 200–300 миллионов долларов.