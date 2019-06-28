Apple намерена перенести производство Mac Pro в Китай

Такое расположение фабрики позволит компании значительно сократить издержки по доставке.

Американская компания Apple собирается начать производство в КНР новых компьютеров Mac Pro, которые ранее изготавливались в США. Об этом сообщает Wall Street Journal.

— Apple привлекла подрядчика — Quanta Computer Inc. — для производства компьютеров стоимостью $6000, а также для наращивания объёмов производства на фабрике в Шанхае, — приводит слова источников издание.

Отмечается, что фабрика Quanta Computer Inc. расположена недалеко от других поставщиков Apple в Азии, поэтому текущие издержки на доставку заметно снизятся.

Ранее компания Apple анонсировала выход нового компьютера Mac Pro, который стоит приблизительно столько же, сколько "трёшка" в Саратове.