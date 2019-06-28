Экипаж круизного лайнера обвинили в таране стаи горбатых китов у Аляски

Компания утверждает, что капитан судна изменил курс на 10 градусов, чтобы не встретиться с млекопитающими.

@Greenpeace @greenpeaceusa @GreenpeaceUK thought you might wanna see what happens when we radio and let @HALbeheer know they are going to hit some whales how they respond via the MMP pic.twitter.com/atKhvTYiXv — Kidd™ (@Kidd_In_Action) 24 июня 2019 г.

Круизный лайнер Holland America мог столкнуться с группой горбатых китов у побережья Аляски. Видео, на котором из-под огромного теплохода бьют фонтаны как результат дыхания китов, стало вирусным, сообщает USA Today.

Пользователь Брент Кидд Палмер, опубликовавший видео, заявляет, что судоходная компания знала о местонахождении млекопитающих перед тем, как "проплыть мимо них".

— Вы можете видеть китов прямо рядом с судном. Оно идёт прямо мимо них полным ходом. Он был предупреждён дважды. И он практически проплывает по ним, — прокомментировал видео автор.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований при Минюсте США начало расследование после публикации видео.

— Следователи получили видеозапись инцидента и рассматривают его. Они также связались с круизной компанией по поводу инцидента, — рассказала представитель управления Джули Спигл.

Только сегодня Лайф сообщал, что в Канаде, соседствующей с американским штатом Аляска, с начала года нашли останки шести китов исчезающего вида.