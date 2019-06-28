Центробанк России сообщил о снижении ипотечных ставок

По данным регулятора, по итогам мая 2019 года сократились сумма и объём выданных кредитов.

Средневзвешенная ипотечная ставка в России упала по итогам мая 2019 года, согласно материалам на сайте Банка России.

— Средневзвешенная ставка по кредитам, выданным в течение месяца, <...> 10,54%, — сказано в материалах на сайте ЦБ.

Как отмечается, средневзвешенная ставка в апреле 2019 года составляла 10,56%.

В общей сложности с январь по май 2019 года россияне получили ипотечные кредиты на 1,05 трлн рублей. Общее количество выданных ипотек за первые пять месяцев составило 478 тысяч.

Общая сумма кредитов физическим лицам-резидентам в мае 2019 года составила 1 млрд 078 млн 205 тыс. рублей.

В мае текущего года россияне получили 85 тысяч кредитов, в то время как в апреле 2019 года — 108,9 тысячи.

Кроме того, за месяц снизился физический объём выдачи: с 240 млн рублей в апреле 2019 года до 187 млн рублей — в мае.

Ранее в Совете Федерации одобрили введение закона о компенсации ипотеки для многодетных семей.