СМИ: В США наехавший на толпу протестующих получил пожизненный срок

Инцидент произошёл во время столкновения ультраправых и леворадикальных активистов в 2017 году.

Наехавший на толпу протестующих в американском городе Шарлоттсвилле в августе 2017 года Джеймса Алекса Филдса приговорили к пожизненному заключению, сообщил телеканал NBC.

По данным телеканала, в августе 2017 года в Шарлоттсвилле произошли столкновения между ультраправыми и леворадикальными активистами. В результате наезда Филдсом на толпу людей погибла 32-летняя женщина, ещё 19 человек пострадали. Также погибли два сотрудника полиции, которые находились в обеспечивавшем охрану вертолёте.

— Приговорён в пятницу к пожизненному заключению по федеральным обвинениям в преступлениях на почве ненависти, — передаёт телеканал.

Отмечается, что Филдс признал свою вину по 29 пунктам.

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