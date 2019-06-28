СМИ: В США наехавший на толпу протестующих получил пожизненный срок

Наехавший на толпу протестующих в американском городе Шарлоттсвилле в августе 2017 года Джеймса Алекса Филдса приговорили к пожизненному заключению, сообщил телеканал NBC.
По данным телеканала, в августе 2017 года в Шарлоттсвилле произошли столкновения между ультраправыми и леворадикальными активистами. В результате наезда Филдсом на толпу людей погибла 32-летняя женщина, ещё 19 человек пострадали. Также погибли два сотрудника полиции, которые находились в обеспечивавшем охрану вертолёте.
— Приговорён в пятницу к пожизненному заключению по федеральным обвинениям в преступлениях на почве ненависти, — передаёт телеканал.
Отмечается, что Филдс признал свою вину по 29 пунктам.
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