В "Нафтогазе" ответили на заявление "Газпрома" о транзите

Глава украинской энергокомпании "Нафтогаз" Юрий Витренко ответил на слова руководителя российского "Газпрома" Алексея Миллера о готовности компании продлить действующий контракт на транзит газа с Незалежной.

По словам Витренко, Москва должна поставлять пять миллиардов кубометров газа в год по цене на уровне немецкого рынка, но она не выполняет обязательства.

— Зато господин Миллер рассказывает о готовности вести переговоры о каких-то новых поставках по цене ниже цены в ФРГ, — написал он на своей странице в "Фейсбуке".

Витренко также усомнился в том, что "Газпром" не хочет поставлять газ по более высокой цене, а хочет по более низкой. Также он прокомментировал фразу Миллера об "ушедшем поезде": по его словам, для этого "необходимо, чтобы он [поезд] когда-нибудь был".

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер с юмором отреагировал на вопрос о судьбе транзита российского газа через территорию Украины с 1 января 2020 года.

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