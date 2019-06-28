Российские учёные начали создавать искусственные кости и сухожилия

Однако на первоначальном этапе они будут изготавливаться только для медучреждений.

В Клинике эндопротезирования суставов ЦИТО им. Н.Н. Приорова начали создавать искусственные кости и сухожилия, рассказал News.ru директор института Николай Загородний.

— К нам в ЦИТО вернулся человек, который работал длительное время в США. Это академик Сергей Миронов. Он первый в Штатах изготовил с помощью 3D-печати ткани. Мы надеемся, что и в этом плане у нас будут заметные успехи, — рассказал Загородний.

Искусственные кости и сухожилия сначала планируют изготавливать исключительно по запросу медучреждений. В массовое производство они пойдут только при поддержке государства, а также тесном взаимодействии с промышленными предприятиями.

— Новая выращенная костная ткань будет вставляться на место утерянной. Технология может быть использована при переломах, повреждении сухожилий, удалении костей из-за опухолей, — сообщил учёный.

Кроме того, для каждого случая ткань будет разрабатываться исходя из индивидуальных потребностей.

Искусственные сухожилия смогут помочь людям после травмы. При разрыве тканей люди рискуют остаться инвалидами, однако новая технология позволит вернуть утраченное здоровье.

Искусственная ткань станет исключительно отечественной разработкой. В настоящий момент доля российских изделий для травматологии и ортопедии составляет на рынке лишь 18%, рассказал первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб в рамках Евразийского ортопедического форума.

Однако Цыб отметил рост отечественной отрасли: в 2014 году доля российских товаров на рынке составляла лишь 4%.

— В рамках госпрограммы мы поддержали 12 проектов по разработке медицинских изделий для ортопедии. На это было направлено более 1 млрд рублей, — сказал он.

Замминистра также отметил, что в России будет организовано не только изготовление собственной продукции по травматологии и ортопедии, но и произойдёт локализация иностранного производства.

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