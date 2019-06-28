США впервые перебросили истребители F-22 на базу в Катаре

Почти дюжина истребителей F-22 ВВС США переброшена в Катар в Персидском заливе, что является частью наращивания сил, запрошенного Центральным командованием США в мае в ответ на "усиление иранских угроз". Об этом пишет AP.

Как отмечает агентство, Военно-воздушное подразделение Центрального командования США заявило, что F-22 Raptors прибыли на авиабазу Аль-Удейд, чтобы "защитить американские силы и интересы". Оно разместило на своём сайте фотографии нескольких F-22, прибывающих туда.

В командовании подчеркнули, что это первый раз, когда F-22 были развёрнуты в Эль-Удейде, являющемся центром для воздушных операций США на Ближнем Востоке.

F-22 ранее размещались на авиабазе Аль-Дефра в Объединённых Арабских Эмиратах, где использовались в прошлом году для поддержки сил США и партнёров в Сирии.