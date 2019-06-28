СМИ: Удары по саудовскому трубопроводу нанесли из Ирака, а не из Йемена

Как рассказывает издание, такое местоположение было выбрано потому, что в той стороне у королевства нет защиты от ракет и беспилотников.

Удар беспилотников по трубопроводу Саудовской Аравии был организован не йеменскими хуситами, а союзниками Ирана с территории Ирака, к такому выводу пришли американские власти, сообщает газета The Wall Street Journal.

Как информирует издание со ссылкой на источники в правительственных кругах, атаки были совершены из южных районов Ирака и, вероятнее всего, были связаны с поддерживаемыми Ираном ополченцами.

Такая ситуация, по мнению издания, может быть свидетельством того, что "союзники Ирана в регионе стараются открыть новый фронт в конфликте между Тегераном и Вашингтоном".

Газета напомнила о заявлении госсекретаря Майка Помпео, ранее призвавшего иракские власти к принятию мер по предотвращению использования их территорий для нанесения ударов.

По мнению специалиста Института Ближнего Востока в Вашингтоне, такой поворот "ставит под вопрос способность иракских властей обеспечить нейтралитет Ирака в региональном кризисе". По его мнению, атака по Саудовской Аравии именно с иракской территории могла иметь место, поскольку в этом направлении у королевства нет защиты от ударов ракет и беспилотников.

— Президент [Ирака] Бархам Салех заявил недавно о том, что Ирак не позволит США использовать свою территорию для атаки по Ирану, однако Ирак уже используется Ираном для проведения атак по своим соседям, — сказал эксперт.

Атака беспилотника на саудовский нефтепровод произошла 14 мая. Власти страны возложили ответственность за удары на йеменских мятежников-хуситов, поскольку ранее те заявляли об "агрессии королевства против Йемена".

Ранее стало известно, что США готовятся к эвакуации американских специалистов из Ирака.