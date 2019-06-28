Хаски отключили микрофон, чтобы успокоить толпу перед сценой

По словам организаторов концерта, другого способа воздействовать на исполнителя и его поклонников просто не было.

Популярному российскому хип-хоп-исполнителю Хаски во время выступления на международном музыкальном фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге пришлось отключить микрофон из-за слишком буйных фанатов исполнителя и возникшей давки перед сценой.

— Концерт Хаски был отменён из-за давки. А самое главное, толпа не прислушивалась к требованиям охраны, прорывала ограждение, жгла фаеры, и мы посчитали, что будет небезопасно продолжать проведение концерта, — сказала РИА "Новости" пресс-атташе фестиваля Людмила Шегал.

Она также добавила, что организаторам пришлось отключить микрофон музыканту, поскольку сам он отказался прерывать выступление, а другого способа "дать понять публике, что происходит что-то нездоровое, не было". По словам Шегал, количество зрителей на выступлении Хаски составило порядка 20 тысяч.

Артист выступал на площадке возле башни "Исеть". Известно, что выступление ЛСП и других музыкантов, которое также должно было пройти здесь, было отменено администрацией мероприятия.

В пятницу вечером в Екатеринбурге стартовал международный музыкальный фестиваль Ural Music Night, на котором выступит более 2,5 тысячи музыкантов со всей России и не только. Вход на каждую из 80 площадок свободный. Из-за последнего инцидента мероприятие привлекло большое внимание горожан.