Автобус и скорая столкнулись в центре Саратова

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Фото © Роман Пименов / Интерпресс/ТАСС

Столкновение пассажирского автобуса ПАЗ маршрута № 75 и машины скорой помощи Lada Largus произошло на пересечении улиц Московской и Аткарской в центре Саратова. Об этом пишет "ЧП Саратов".

В результате аварии пострадали врач скорой помощи и пассажир общественного транспорта.

Прибывшие на место работники Центра медицины катастроф госпитализировали женщину — пассажира автобуса. Врачу скорой помощь была оказана на месте, от госпитализации девушка отказалась.

На месте работают врачи ЦМК и правоохранители. Обстоятельства инцидента выясняются.

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