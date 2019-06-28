Автобус и скорая столкнулись в центре Саратова

Столкновение пассажирского автобуса ПАЗ маршрута № 75 и машины скорой помощи Lada Largus произошло на пересечении улиц Московской и Аткарской в центре Саратова. Об этом пишет "ЧП Саратов".
В результате аварии пострадали врач скорой помощи и пассажир общественного транспорта.
Прибывшие на место работники Центра медицины катастроф госпитализировали женщину — пассажира автобуса. Врачу скорой помощь была оказана на месте, от госпитализации девушка отказалась.
На месте работают врачи ЦМК и правоохранители. Обстоятельства инцидента выясняются.
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