СМИ: Лидеры ЕС решили, что Манфред Вебер не возглавит Еврокомиссию

Однако канцлер Германии Ангела Меркель выступала за кандидатуру именно этого человека.

Находящиеся на саммите G20 в Осаке лидеры стран Евросоюза пришли к решению, что кандидат от Европейской народной партии Манфред Вебер не будет председателем Еврокомиссии нового созыва. Об этом информирует газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, решение было принято в рамках встречи лидеров стран Евросоюза на саммите в Осаке под руководством председателя Европейского совета Дональда Туска. Решение было принято главами партийных альянсов, несмотря на то что канцлер Германии Ангела Меркель выступала за кандидатуру Вебера.

В настоящий момент обсуждаются кандидатуры социалиста Франса Тиммерманса, переговорщика по Брекситу Мишеля Барнье, главного исполнительного директора Всемирного банка Кристалины Георгиевой, а также премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича.

Следующий саммит ЕС, в рамках которого планируется принять окончательное решение, пройдёт в воскресенье, 30 июня.