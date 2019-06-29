Французский суд одобрил эвтаназию пациента в коме

В свою очередь его родители пригрозили медикам исками по статье "Убийство", если аппарат жизнеобеспечения сына будет отключён.

Семья Венсана Ламбера, который находится в коме более 10 лет, оказалась буквально разделена на части решением Кассационного суда Парижа, который отменил прошлый запрет и одобрил эвтаназию мужчины. Об этом сообщает радиостанция France Info.

По информации журналистов, суд отменил прошлое постановление Апелляционного суда и признал инстанцию некомпетентной в данном вопросе. Согласно новому решению, "право на жизнь не регулируется статьёй 66 конституции страны", поэтому отказ государства от поддержки жизни в организме Ламбера "не является посягательством на личную свободу".

Это решение было, вероятно, положительно встречено супругой мужчины, которая в мае этого года согласилась на предложение врачей о начале процесса эвтаназии. Её поддержал племянник покойного мужа.

— Больше нет никаких юридических препятствий для возобновления прекращения медицинской помощи, — заявил адвокат женщины Патрис Спинози.

А вот родители Ламбера заявили, что намерены подать иск в суд по статье "Убийство", если врачи отключат их сына от оборудования жизнеобеспечения.

Венсан Ламбер оказался прикован к больничной койке в вегетативном состоянии в 2008 году после автомобильной аварии. Спустя три года бельгийские специалисты заключили, что у него нет шансов вернуться обратно. Спустя ещё два года его супруга дала согласие на эвтаназию, хотя его родители против. С тех пор стороны выясняют отношения в суде.