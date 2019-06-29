СМИ: Кандидат в депутаты от партии Зеленского имеет израильское гражданство

Кандидат в депутаты от партии Зеленского Александр Куницкий имеет двойное гражданство, такую информацию сообщил украинский "5 канал".
Отмечается, что Куницкий является гражданином Украины и Израля. При этом, согласно украинской конституции, можно иметь только одно гражданство. Наличие второго является основанием для утраты украинского. Кроме того, закон о государственной службе не допускает на такую службу лиц, которые являются гражданами другой страны.
— По 169-му одномандатному избирательному округу в городе Харькове от партии "Слуга народа" будет баллотироваться блогер с израильским гражданством — Александр Куницкий. Мужчина не проживает в Харькове, — сказано в сюжете.
Как сообщают журналисты, наличие израильского гражданства у Куницкого подтверждает выписка из ведомства Израиля по вопросам корпораций. При этом сам кандидат в депутаты опровергает наличие гражданства Израиля.
— Сам блогер ещё до начала избирательной кампании продемонстрировал своё гражданство Израиля, пребывая там длительное время, о чём говорят материалы, опубликованные в его видеоблоге. Так, на одном из видео Александр спорит с полицейским и называет своё место проживания в Израиле в городе Хайфа, — добавили в сюжете.
Кроме того, журналисты рассказали о случае, когда Куницкий требовал переводчика с украинского языка на иврит после того, как в 2018 году в Борисполе он обвинил полицейских в незаконной блокировке своего автомобиля.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил на выборы в Верховную раду наблюдателей от НАТО.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram