В Сочи восстановили нарушенное после паводков электроснабжение

Энергоснабжение в трёх посёлках Сочи полностью восстановлено после дождевых подтоплений, сообщили РИА "Новости" в управлении МЧС России по Краснодарскому краю.
— Электроснабжение восстановлено везде, — сказали в ведомстве.
В пятницу, 28 июня, в Сочи прошли обильные дожди, в результате которых уровень воды сильно поднялся в нескольких реках. Из-за подтоплений в посёлке Лесном остались без электричества четыре тысячи человек, в посёлках Дубравный и Каштаны — 1,8 тысячи.
Похожая ситуация наблюдается и в Иркутской области, где происходит эвакуация из-за паводка. Кроме того, погибла одна семья и закрыта федеральная трасса.
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