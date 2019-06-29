При обрушении шахты в ДР Конго погибло 43 человека

Количество жертв при обрушении шахты в провинции Луалаба на юге Демократической Республики Конго возросло до 43 человек, информирует Actualite.
По словам губернатора провинции Ришара Муйеджа Мангеса Манса, жертвами стали нелегальные шахтёры, вопреки запрету работавшие на карьере. Сейчас родственники проводят опознание.
Владелец шахты — Kamoto Copper Company — занимается добычей меди и кобальта в провинции Луалаба. В ноябре прошлого года компания временно приостановила экспорт и продажу кобальта из-за обнаружения урана.
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