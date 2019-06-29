Мужчина погиб, спасая квадрокоптер с линии электропередачи в Дублине

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Работники скорой помощи из Дублина безуспешно пытались вернуть к жизни любителя аэрофотосъёмки, который почти смог самостоятельно снять застрявший на линии электропередачи квадрокоптер. Об этом сообщает телерадиокомпания RTÉ.

По информации журналистов, мужчина (имя не называется) проводил время в парке со своей игрушкой, но не справился с управлением и летательный аппарат повис на проводах, по которым идёт напряжение в 10 тысяч вольт.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/DubFireBrigade/posts/2335721406508385?__xts__[0]=68.ARCBnXaA01jt_ss8HzohtP-BpuhgIuB5SnWujk75v98-2Y6tipUPqF-cs7xKZ9VCGSb8nFm58GozBncYemuGAPHrL1DrgYTEGIwBOcBsaRowsjlBWkZz6BE3KN2n01H6Vbt_a37dTdLKhRxBROEmZ979ON7gfYY9GhpNQ6Y3GcdMv8gg2HRxtMd2H7z9HVQ7BQVOOJjimdPq6E57gNkAgo4hOX7oCCWwgqqtprTj_qExpni0_6CPbMNlTfd74_6ItE1u84CcgwvwHFSvqf6Ygw8We4Q7HUpHP5k00itRUZb-g6aphZsL5jfgK35AmTAgQ-HufKO2HMYv92_Ty4S8rPg40g&__tn__=-R" target="_blank">Dublin Fire Brigade</a></p>

Решив не звать никого на помощь, он попытался самостоятельно снять повисший на проводе коптер, однако тут же получил сильнейший разряд тока и многочисленные ожоги, от которых скончался после прибытия медиков.

Сообщается, что проблемы возникли также с подачей энергии примерно в тысячу домов, которые оказались отключены из-за повреждённого кабеля. Прибывшие на место ремонтники спустя 45 минут устранили неполадки.

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