Мужчина погиб, спасая квадрокоптер с линии электропередачи в Дублине

Работники скорой помощи из Дублина безуспешно пытались вернуть к жизни любителя аэрофотосъёмки, который почти смог самостоятельно снять застрявший на линии электропередачи квадрокоптер. Об этом сообщает телерадиокомпания RTÉ.

По информации журналистов, мужчина (имя не называется) проводил время в парке со своей игрушкой, но не справился с управлением и летательный аппарат повис на проводах, по которым идёт напряжение в 10 тысяч вольт.

Решив не звать никого на помощь, он попытался самостоятельно снять повисший на проводе коптер, однако тут же получил сильнейший разряд тока и многочисленные ожоги, от которых скончался после прибытия медиков.

Сообщается, что проблемы возникли также с подачей энергии примерно в тысячу домов, которые оказались отключены из-за повреждённого кабеля. Прибывшие на место ремонтники спустя 45 минут устранили неполадки.