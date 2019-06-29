Порошенко возмутился, что Киев не уведомили о встрече Путина и Трампа

Как сказал бывший президент Украины, за последние пять лет "никому и в голову не пришло" поступать подобным образом.

О встрече президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом впервые не предупредили в Киеве, что является "очень тревожным звонком", написал экс-президент Украины Пётр Порошенко в Facebook.

— Сегодняшняя встреча президентов США и России на саммите "Большой двадцатки" в Японии — первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев. И отсутствие звонка — это очень тревожный звонок для всех нас, а не только новой власти, — заявил Порошенко.

По его словам, в последние пять лет "никому и в голову не пришло" вести диалог с Россией без участия Украины.

— Перед любыми контактами с Москвой наши европейские и американские партнёры согласовывали позицию с нами, — пояснил экс-глава государства.

В рамках саммита G20 в японской Осаке лидеры России и США провели встречу. Их общение продолжалось полтора часа, и, по заявлению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, диалог прошёл в позитивном ключе.