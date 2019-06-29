Астронавт "Союза МС-11" почти восстановился после 7 месяцев на МКС

Однако сейчас канадцу Сен-Жаку потребуется пройти много разных медицинских процедур.

Астронавт Давид Сен-Жак почти полностью восстановился после длительного пребывания на Международной космической станции (МКС). Об этом он рассказал в видеотрансляции Канадского космического агентства.

Как уточнил космонавт, после приземления "Союза МС-11" в Казахстане он практически не чувствовал своего тела, однако благодаря оперативной медицинской помощи процесс первичного восстановления прошёл быстро.

— Сейчас я уже чувствую себя хорошо. Гравитация снова стала моим другом, — сказал Сен-Жак.

Астронавт рассказал, что уже может нормально ходить и чувствовать своё тело, однако, по его словам, "космическое путешествие ещё не закончено". Сейчас Сен-Жаку потребуется пройти много разных медицинских процедур.

Россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн вернулись на Землю после семи месяцев работы на МКС. Во время спуска корабля произошла нештатная ситуация.