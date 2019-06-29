Глава МИД Испании прокомментировал своё высказывание "Россия — враг"

Руководитель дипведомства уточнил, что Европа видит, как ранее защищавшие её США перестают это делать.

Исполняющий обязанности главы испанского МИД Жозеп Боррель в интервью изданию Periodiсo прокомментировал своё высказывание, в котором назвал Россию "врагом".

Ранее в интервью тому же изданию Боррелю задали вопрос о стоящих перед ним геополитических вызовах. Отвечая на вопрос, министр применил по отношению к России эпитет "враг".

— Я думаю, что русские не так это поняли. Я не говорил, что Россия — враг Испании, я говорил о Европе, — заявил он.

Он добавил, что Европа видит, как ранее защищавшие её США перестают это делать и как снова появляется её "бывший соперник или враг, имея в виду СССР".

— Я также говорил о появлении нового системного конкурента — Китая. Я говорил, что у трёх великих держав, которые сейчас сталкиваются друг с другом в новой холодной войне, отношения с Европой не такие, как раньше, — объяснил Боррель.

По его словам, россияне слишком бурно отреагировали на такое заявление, однако сейчас всё пришло в норму. Боррель заключил, что у Испании "нет никаких проблем" с Россией.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ вызвали посла Испании.