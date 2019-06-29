Дебаты Демократической партии США почти догнали "Игру престолов" по рейтингам

Трансляция далеко не самых остросюжетных и высокобюджетных теледебатов Демократической партии на номинацию в президенты США побила собственный рекорд 2015 года, а также практически догнала по количеству зрителей последнюю серию "Игры престолов".

Транслировавший мероприятие телеканал NBC сообщил, что посмотреть эфир с кандидатами на роль президента от демократов собралось 18,1 миллиона зрителей, тогда как предыдущий рекорд для партии составлял примерно 15,5 миллиона зрителей. Это произошло в 2015 году во время противостояния Хиллари Клинтон и Берни Сандерса. Финал же "Игры престолов" 19 мая смотрели 19 миллионов человек.

В нынешнем году от Демократической партии на выдвижение в президенты заявились более 20 человек. Из-за этого мероприятие пришлось разделить на два дня. В первый состоялись выступления пятерых фаворитов, среди которых Берни Сандерс, Камала Харрис, Пит Буттиджич, а также лидер рейтингов Джо Байден. Последний уже пообещал, что если станет главой государства, то будет бороться против расизма и прочих неравенств, а также победит рак в США.