Тимошенко предложила создать новую Конституцию Украины

Кроме того, лидер партии "Батьковщина" считает, что документ должен быть принят в рамках референдума.

Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко предложила разработать новую конституцию, поскольку действующая не защищает права людей. Такое заявление политик сделала в эфире телеканала "Украина".

— Конституция Украины не работает для защиты прав и свобод людей. И все статьи о правах людей так или иначе нарушаются, — заявила Тимошенко.

По её словам, новый закон должно подписать общество, а не "политики, чиновники или должностные лица в кулуарах ВРУ под столом. Кроме того, Тимошенко предложила провести референдум по поводу принятия новой конституции.

Ранее Юлия Тимошенко поддержала идею распустить Верховную раду. Также она вносила предложение разработать новую конституцию, которая будет согласована с народом.