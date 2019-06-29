Трамп предложил Ким Чен Ыну встретиться "на границе"

Американский лидер приедет в Сеул 29 июня после саммита "Большой двадцатки" в Осаке.

Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в "Твиттере", что хотел бы встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в ходе своего визита в Южную Корею.

— После ряда важных встреч, включая встречу с председателем Китая Си Цзиньпином, я отправлюсь из Японии в Южную Корею с президентом Мун Чжэ Ином. Пока я буду там — если председатель Ким Чен Ын видит это [сообщение] — я бы встретился с ним на границе в демилитаризованной зоне, чтобы просто пожать руку и поздороваться, — отметил глава американской администрации.

Трамп приедет в Сеул 29 июня после саммита "Большой двадцатки" в Осаке. Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён ранее заявлял, что в ходе своего визита хозяин Белого дома, вероятно, посетит демилитаризованную зону на границе с КНДР и оттуда передаст послание Пхеньяну. Сам Трамп до этого говорил, что не планирует встречу с лидером КНДР во время этой поездки в Азию, но не исключает, что пообщается с ним "в другой форме".