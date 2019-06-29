Элтон Джон возразил Путину после интервью FT

Певец заявил, что рассказывающий о его жизни фильм подвергся "жёсткой цензуре" в России.

Британский певец Элтон Джон обратился к президенту РФ Владимиру Путину, не согласившись с его словами о либеральных ценностях, а также о представителях ЛГБТ-сообщества.

— Уважаемый президент [России Владимир] Путин, я был глубоко огорчён, прочитав ваше недавнее интервью Financial Times. Я категорически не согласен с вашим мнением о том, что политика, которая охватывает многокультурное и сексуальное разнообразие, устарела в нашем обществе. Ваши слова о том, что вы хотите, чтобы представители сообщества ЛГБТ "были счастливы" и что "у вас нет с этим проблем", мне кажутся лукавством, — написал исполнитель в своём инстаграме.

В этой связи Элтон Джон добавил, что рассказывающий о его жизни фильм "Рокетмен" подвергся "жёсткой цензуре". Напомним, из картины были удалены сцены сексуального характера и моменты, связанные с наркотиками.

Ранее Путин заявил, что современная так называемая либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами подавляющего числа людей. Также он прокомментировал отношение России к ЛГБТ-сообществу.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что по своим убеждениям президент РФ близок к идеям либерализма, но против агрессивного навязывания этой идеологии, как происходит порой в мире.