Конгрессмены США встретятся с Зеленским на Украине

Во главе двухпартийной делегации будет лидер демократов в палате представителей Стэнли Хойер.

Делегация конгрессменов США встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством "Нафтогаза Украины" в рамках своего визита в эту страну с 30 июня по 1 июля, сообщает дипмиссия в "Фейсбуке".

— В рамках визита делегации, в состав которой входят также конгрессмены-республиканцы Том Кол и Гаррет Грейвс, а также члены палаты представителей от Демократической партии Стив Коуэн и Вал Демингс, — сказано в сообщении.

Отмечается, что во главе двухпартийной делегации Конгресса США будет лидер демократов в палате представителей Стэнли Хойер.

Конгрессмены планируют обсудить проблему энергетической безопасности в рамках встречи с Владимиром Зеленским и руководством НАК "Нафтогаз Украины".

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что собирается посетить Украину в течение ближайших недель.