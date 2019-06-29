Кадыров поддержал слова Путина о предателях

Чеченский лидер раскритиковал всех тех, кто "льёт воду на мельницу врагов России".

Комментируя слова президента России о том, что предательство является "самым мерзким преступлением, которое можно себе представить", глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что полностью согласен со словами российского лидера.

— А предательство своего Отечества, Родины, государства вообще стоит в особом ряду и должно быть наказуемо в самой жёсткой и суровой форме, — написал он в своём телеграм-канале.

При этом чеченский лидер раскритиковал тех, кто "льёт воду на мельницу врагов России", и заявил, что "попытки создания в РФ некоего подобия "пятой колонны", кто бы за этим ни стоял, следует воспринимать в качестве предательства и измены".

Он также отметил, что характер угроз, стоящих перед государством сейчас, изменился, а технологии ведения войн давно усовершенствовались и вместо "использования конниц" появились информационные, идеологические, психологические, санкционные войны, которые могут быть не менее разрушительны для страны.

— Мерзкими предателями являются и те, кто становится советниками и союзниками тех, кто ведёт против нас эти войны! Россия была, есть и будет Великой державой, которая никогда и никому не позволит диктовать свою волю! — заключил Кадыров.

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин в интервью газете The Financial Times заявил, что предательство — самое большое преступление, какое может быть на земле.