В глубинах Атлантического океана обнаружили водохранилище

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Фото © Pixabay

Однако добыча воды и её обработка с целью обеспечения пригодности для питья, вероятнее всего, будет дорогостоящей.

Обширный резервуар более-менее пресной воды был обнаружен в слоях скал под Атлантическим океаном у Восточного побережья США, согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports.

Водохранилище простирается на 15 тысяч квадратных миль, от Нью-Джерси за пределы Мартас-Винъярд, и, как считается, содержит около 670 кубических миль солоноватой воды. Такой объём составляет более чем половину общего объёма озера Мичиган.

Важно помнить, что это не открытые пещеры или озёра под морским дном. Это вода в порах камней, так что они похожи на пропитанную водой губку, — сказала Хлоя Густафсон, доктор из Колумбийского университета.

По словам Эндрю Фишера, профессора физических и биологических наук Университета Калифорнии, добыча воды из горных пород и её обработка с целью обеспечения пригодности для питья, вероятно, будет дорогостоящей и, возможно, непрактичной.

Ранее у побережья Кипра обнаружили затонувший римский корабль с древними амфорами.

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