В глубинах Атлантического океана обнаружили водохранилище

Обширный резервуар более-менее пресной воды был обнаружен в слоях скал под Атлантическим океаном у Восточного побережья США, согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports.
Водохранилище простирается на 15 тысяч квадратных миль, от Нью-Джерси за пределы Мартас-Винъярд, и, как считается, содержит около 670 кубических миль солоноватой воды. Такой объём составляет более чем половину общего объёма озера Мичиган.
— Важно помнить, что это не открытые пещеры или озёра под морским дном. Это вода в порах камней, так что они похожи на пропитанную водой губку, — сказала Хлоя Густафсон, доктор из Колумбийского университета.
По словам Эндрю Фишера, профессора физических и биологических наук Университета Калифорнии, добыча воды из горных пород и её обработка с целью обеспечения пригодности для питья, вероятно, будет дорогостоящей и, возможно, непрактичной.
Ранее у побережья Кипра обнаружили затонувший римский корабль с древними амфорами.
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