В глубинах Атлантического океана обнаружили водохранилище

Однако добыча воды и её обработка с целью обеспечения пригодности для питья, вероятнее всего, будет дорогостоящей.

Обширный резервуар более-менее пресной воды был обнаружен в слоях скал под Атлантическим океаном у Восточного побережья США, согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports.

Водохранилище простирается на 15 тысяч квадратных миль, от Нью-Джерси за пределы Мартас-Винъярд, и, как считается, содержит около 670 кубических миль солоноватой воды. Такой объём составляет более чем половину общего объёма озера Мичиган.

— Важно помнить, что это не открытые пещеры или озёра под морским дном. Это вода в порах камней, так что они похожи на пропитанную водой губку, — сказала Хлоя Густафсон, доктор из Колумбийского университета.

По словам Эндрю Фишера, профессора физических и биологических наук Университета Калифорнии, добыча воды из горных пород и её обработка с целью обеспечения пригодности для питья, вероятно, будет дорогостоящей и, возможно, непрактичной.

Ранее у побережья Кипра обнаружили затонувший римский корабль с древними амфорами.