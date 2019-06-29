Мексика показала участникам G20 свой план по развитию Центральной Америки

В рамках саммита G20, проходящего в эти дни в японской Осаке, делегация Мексики представила участникам свой план по комплексному развитию Центральной Америки. Об этом сообщается на сайте мексиканского МИД.

Как пояснил глава ведомства, программа развития включает в себя нахождение и налаживание связей между возможными донорами развития региона, а также поиск новых сфер сотрудничества.

До этого участники саммита "Большой двадцатки" получили письмо от президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса, в котором глава государства просил уделить время обсуждению проблем миграции в регионе. При этом сам он отказался от участия во встрече, заявив, что не желает участвовать "в прямой конфронтации".

Проблема нелегальной миграции стоит в Центральной Америке очень остро, особенно в Мексике, делящей приграничное пространство с США, куда через латиноамериканскую страну стремятся попасть любой ценой тысячи мигрантов со всего мира.

Число желающих попасть в Соединённые Штаты нелегально, вероятно, настолько велико, что президент страны Дональд Трамп объявил о начале массовой депортации нарушителей госграниц. Позже он отложил начало операции на две недели.