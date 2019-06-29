Саакашвили сообщил, что его партия идёт на выборы в Верховную раду

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Верховный суд Украины поддержал его партию в споре с Центризбиркомом страны, так что "Движение новых сил" идёт на выборы в Верховную раду.

— Мы победили, выиграли суд и идём на выборы! — указал Саакашвили в своём фейсбуке, комментируя решение суда.

Досрочные парламентские выборы состоятся на Украине 21 июля.

Ранее ЦИК Украины отказала кандидатам от партии Саакашвили в регистрации на выборах из-за нарушений при их выдвижении. Апелляционный суд обязал Центризбирком повторно рассмотреть документы партии.