Ким Кардашьян ответила на обвинения в оскорблении японской культуры

Она показала новое корректирующее нижнее бельё Kimono Solutionwear, заявив, что обдумывала эту идею 15 лет.

Ким Кардашьян заявила, что не собирается менять название своей линии белья "Кимоно", которое возмутило японцев, сообщает USA Today.

— Я назвала свой проект "Кимоно" не потому, что хотела отнять у этого слова его японские корни, а для того, чтобы отдать дань красоте этого предмета одежды, — цитирует издание Кардашьян.

Ранее в "Твиттере" она опубликовала фотографии нового корректирующего нижнего белья Kimono Solutionwear, заявив, что обдумывала эту идею 15 лет.

Finally I can share with you guys this project that I have been developing for the last year.

I’ve been passionate about this for 15 years.



Kimono is my take on shapewear and solutions for women that actually work.



Photos by Vanessa Beecroft pic.twitter.com/YAACrRltX3 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) June 25, 2019

Несмотря на то что название линии образовано от имени Кардашьян, пользователи Сети обрушились с критикой, обвиняя модель в том, что она пытается заработать на названии традиционной японской одежды.

Кардашьян отметила, что не собиралась оскорблять традиционную японскую одежду и глубоко уважает эту культуру.

Ранее Ким Кардашьян поделилась фотографиями с отдыха.