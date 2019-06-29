Ким Кардашьян ответила на обвинения в оскорблении японской культуры

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Ким Кардашьян. Фото © Twitter/KimKardashian

Она показала новое корректирующее нижнее бельё Kimono Solutionwear, заявив, что обдумывала эту идею 15 лет.

Ким Кардашьян заявила, что не собирается менять название своей линии белья "Кимоно", которое возмутило японцев, сообщает USA Today.

— Я назвала свой проект "Кимоно" не потому, что хотела отнять у этого слова его японские корни, а для того, чтобы отдать дань красоте этого предмета одежды, — цитирует издание Кардашьян.

Ранее в "Твиттере" она опубликовала фотографии нового корректирующего нижнего белья Kimono Solutionwear, заявив, что обдумывала эту идею 15 лет.

Несмотря на то что название линии образовано от имени Кардашьян, пользователи Сети обрушились с критикой, обвиняя модель в том, что она пытается заработать на названии традиционной японской одежды.

Кардашьян отметила, что не собиралась оскорблять традиционную японскую одежду и глубоко уважает эту культуру.

Ранее Ким Кардашьян поделилась фотографиями с отдыха.

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