Ким Кардашьян ответила на обвинения в оскорблении японской культуры

Ким Кардашьян заявила, что не собирается менять название своей линии белья "Кимоно", которое возмутило японцев, сообщает USA Today.
— Я назвала свой проект "Кимоно" не потому, что хотела отнять у этого слова его японские корни, а для того, чтобы отдать дань красоте этого предмета одежды, — цитирует издание Кардашьян.
Ранее в "Твиттере" она опубликовала фотографии нового корректирующего нижнего белья Kimono Solutionwear, заявив, что обдумывала эту идею 15 лет.
Finally I can share with you guys this project that I have been developing for the last year.— Kim Kardashian West (@KimKardashian) June 25, 2019
I’ve been passionate about this for 15 years.
Kimono is my take on shapewear and solutions for women that actually work.
Photos by Vanessa Beecroft pic.twitter.com/YAACrRltX3
Несмотря на то что название линии образовано от имени Кардашьян, пользователи Сети обрушились с критикой, обвиняя модель в том, что она пытается заработать на названии традиционной японской одежды.
Кардашьян отметила, что не собиралась оскорблять традиционную японскую одежду и глубоко уважает эту культуру.
Ранее Ким Кардашьян поделилась фотографиями с отдыха.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram