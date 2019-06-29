Испытания гиперзвуковой ракеты-мишени "Гвоздика" начнутся осенью

Гиперзвуковую ракету-мишень "Гвоздика" испытают осенью, на данный момент разрабатывается опытный образец, сообщили РИА "Новости" в концерне "Калашников".
— Специалисты... работают над созданием ракеты-мишени нового поколения "Гвоздика", — сказали в концерне.
Отмечается, что она позволит осуществлять подготовку специалистов противовоздушной обороны к защите стратегически важных объектов от гиперзвуковых оружий.
— Сейчас создаётся опытный образец, предварительные испытания планируем начать осенью, — добавил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что скоро на вооружение поступит новый гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", лазерная система "Пересвет", тяжёлая межконтинентальная ракета "Сармат", подводный беспилотник "Посейдон" и крылатая ракета "Буревестник".
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