Испытания гиперзвуковой ракеты-мишени "Гвоздика" начнутся осенью

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Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Она позволит осуществлять подготовку специалистов противовоздушной обороны к защите стратегических объектов.

Гиперзвуковую ракету-мишень "Гвоздика" испытают осенью, на данный момент разрабатывается опытный образец, сообщили РИА "Новости" в концерне "Калашников".

Специалисты... работают над созданием ракеты-мишени нового поколения "Гвоздика", — сказали в концерне.

Отмечается, что она позволит осуществлять подготовку специалистов противовоздушной обороны к защите стратегически важных объектов от гиперзвуковых оружий.

— Сейчас создаётся опытный образец, предварительные испытания планируем начать осенью, — добавил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что скоро на вооружение поступит новый гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", лазерная система "Пересвет", тяжёлая межконтинентальная ракета "Сармат", подводный беспилотник "Посейдон" и крылатая ракета "Буревестник".

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