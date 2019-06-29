Трамп похвалил саудовского принца за борьбу с терроризмом

Президент США Дональд Трамп перед встречей с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом в рамках саммита G20 похвалил его за проведённую борьбу с терроризмом.

— Долгое время стоял вопрос, спонсируют ли Саудовская Аравия и другие страны терроризм <...> были приложены усилия для достижения обратного. Все те деньги, которые уходили группировкам, которые нам не нравится — это нехорошо. Вы это остановили, — сказал Трамп.

Помимо этого американский лидер также заявил, что его специалисты "внимательно изучили" этот вопрос, после чего и пришли к утвердительному заключению. По его словам, саудиты проделали "большую работу" по этому вопросу.

При этом на вопрос журналистов, планирует ли он в ходе встречи поднимать вопрос об убитом журналисте Джамале Хашогджи, президент США не ответил.

Обозреватель The Washington Post саудовского происхождения Джамаль Хашогджи исчез 2 октября 2018 года после того, как вошёл в здание консульства королевства в Стамбуле. Позже стало известно, что журналиста жестоко убили. В ЦРУ заявили, что за преступлением стоит саудовский принц.