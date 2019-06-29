Разыскиваемый полицией выдал себя, зайдя в "Фейсбук" ради любимой белки

Мужчина узнал из соцсетей, как полицейские обошлись с животным после обыска в его доме, и записал стражам порядка видеообращение.

Возможно, в криминальной среде 35-летнего Микки Полка из города Атенс (штат Алабама) назвали бы не самым профессиональным преступником, однако не восхититься его граничащей с идиотизмом любовью к своей белке, наверное, невозможно.

Как передаёт телеканал NBC, мужчина вёл не самый примерный образ жизни: незаконно хранил дома оружие, промышлял мелкими преступлениями и торговлей наркотиками вместе со своим товарищем Ронни Рейнольдсом. Пока однажды на след приятелей не вышли сотрудники правоохранительных органов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражам порядка удалось быстро установить адрес, по которому проживают мужчины, а также выяснить, что помимо запрещённых веществ преступники также держат дома "сторожевую белку", страдающую наркотической зависимостью от амфетамина, которым мужчины специально её кормят, чтобы она была агрессивной.

Прибыв на место, полицейские обыскали дом, арестовали находившегося там Рейнольдса и изъяли готовящуюся к продаже партию амфетамина, оружие без документов, бронежилеты, а также обнаружили ту самую "сторожевую белку", которая по иронии судьбы укусила одного из оперативников.

Конечно же, проводить анализ крови животного на наркотики не стали из-за отсутствия хоть сколько-нибудь безопасного способа это сделать. Однако согласно законам штата держать диких белок дома не разрешается, поэтому её выпустили на ближайшее дерево у дома. И тут уже не выдержало сердце у Микки Полка, который по-прежнему скрывался от правосудия.

Мужчина вернулся домой, где совсем недавно проходил обыск. Как он сам сказал, он лишь присвистнул, и белка сама пришла и легла к нему на плечо. И Полк не придумал ничего лучше, чем записать видео для "Фейсбука", в котором он объяснил, что он не чудовище и никогда не стал бы подсаживать любимца на наркотики.

В видеообращении он рассказал, что полицейские были глубоко не правы, когда выпустили белку "на свободу", поскольку Полк с ранних часов жизни "кормил животное из бутылочки" и у грызуна нет никаких навыков выживания в дикой среде.

Признание мужчины растопило лёд сердец американцев, которые начали живо интересоваться происходящим и рассказывать о необычном зоозащитнике-наркоторговце в соцсетях. Что, естественно, не повлияло на отношение к происходящему полицейских, которые по-прежнему разыскивали Полка по нескольким статьям Уголовного кодекса.

В конечном счёте им удалось вычислить его местонахождение в одном из отелей города. Задержать его сразу не удалось, любитель животных успел выскользнуть прямо под носом у полицейских и угнать стоявший на парковке мотоцикл. Правда, после непродолжительной погони его всё равно арестовали. Сейчас оба мужчины под следствием, их судьбу решит суд.

На страничке Полка в соцсетях разгорелась мини-кампания в его поддержку, участники которой задаются вопросом, кто будет кормить белку, пока хозяин в тюрьме.