Суд арестовал капитана корабля, зашедшего в порт Италии с мигрантами на борту

Женщина подозревается в пособничестве незаконной миграции и отказе подчиняться распоряжениям военных кораблей.

Суд в Италии арестовал капитана судна немецкой организации Sea Watch 3 Каролу Ракете, которая пыталась зайти в порт Лампедуза с мигрантами на борту, не имея разрешения. Об этом информирует AFP со ссылкой на представителя НПО.

По данным ANSA, в четверг прокуратурой Агридженто (остров Сицилия) было начато следствие в отношении женщины-капитана. Она подозревается в пособничестве незаконной миграции и отказе подчиняться распоряжениям военных кораблей согласно морскому кодексу.

Речь идёт о судне, на протяжении двух недель находящемся в море с несколькими десятками мигрантов на борту. Не имея разрешения на заход в территориальные воды Италии, через несколько дней ожидания капитан Ракете в нарушение закона вошла в порт Лампедуза.

52 выходца из стран Африки были спасены экипажем судна НПО Sea Watch 3 у берегов Ливии 12 июня, позднее 10 человек были доставлены на берег с разрешения итальянских властей. Прошлой ночью на берег были переправлены ещё два мигранта, которым понадобилась помощь. Сейчас на борту находятся ещё 40 человек.

Евросоюз ведет переговоры о перераспределении мигрантов. Но взять на себя конкретные обязательства страны смогут лишь после их высадки на берег и регистрации, которую итальянские власти угрожают не осуществить.