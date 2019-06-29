Жители Коврова сообщили о взрыве газа в жилом доме, есть пострадавшие

ЧП мог устроить психически больной мужчина, житель этой квартиры, предварительно выгнав оттуда свою мать.

Взрыв — предположительно, бытового газа — произошёл в жилом доме на улице Зои Космодемьянской в городе Коврове Владимирской области. Об этом сообщили очевидцы в паблике "Подслушано Ковров" в ВК.

— В 00:08 29 июня... поступило сообщение о пожаре в квартире в многоквартирном жилом доме по адресу Ковровский район, г. Ковров, ул. Зои Космодемьянской, д. 1/2. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Ковровского гарнизона, — прокомментировали произошедшее в главке МЧС РФ по Владимирской области.

Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Есть пострадавшие — по данным СМИ, не менее десяти человек. К ликвидации последствий привлекалось 15 единиц техники и 46 человек.

Подробности выясняются. Как пишут местные жители в социальных сетях, взрыв мог устроить психически больной мужчина, житель этой квартиры, предварительно выгнав оттуда свою мать.