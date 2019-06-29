СМИ: Третий подозреваемый по делу Скрипалей мог быть руководителем этой операции

Будучи в Лондоне, он, по мнению журналистов, находился в связи с вышестоящими офицерами в Москве.

Офицер российской военной разведки Денис Сергеев мог стоять у руководства действиями группы лиц, которых подозревают в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Такое мнение озвучила корпорация BBC со ссылкой на доказательства, полученные в ходе расследования её программы Newsnight.

По мнению BBC, Сергеев служит в ГРУ и является руководителем оперативной группы. Находясь в Лондоне, он якобы был в связи с вышестоящими офицерами в Москве.

Британская инициативная группа Bellingcat в феврале 2019 года также заявила, что третьего подозреваемого по делу Скрипалей зовут Денис Сергеев. Тогда в Скотленд-Ярде отказались давать комментарии по этому поводу.

Напомним, что, по данным британского следствия, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон подозревает в этом российских сотрудников спецслужб. Однако в Москве эти обвинения опровергают и требуют доказательств. Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что Сергей Скрипаль был наказан ещё до инцидента в Солсбери.