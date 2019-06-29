Путин и Эрдоган на G20 отметили рост товарооборота между Россией и Турцией

Российский лидер напомнил также об особых успехах Анкары в туризме благодаря отдыхающим россиянам.

Президент России Владимир Путин предложил своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану обсудить текущие вопросы двусторонней повестки, а также международную тематику.

В начале встречи в рамках саммита "Большой двадцатки" Путин указал, что рад в очередной раз встретиться с турецким лидером и обсудить текущие дела.

— В начале сразу хотел бы отметить рост товарооборота в 2018 году на 16%. Мы с вами знаем, что с обеих сторон у нас довольно солидный объём инвестиций по 10 миллиардов долларов, и сейчас, думаю, это нужно ускорить. Мы решаем вопрос о создании инвестиционной платформы в объёме 900 миллионов евро, — указал российский лидер.

Глава государства напомнил о серьёзных двусторонних проектах, а также о скором участии Турции в международной выставке "Иннопром" в Санкт-Петербурге.

По словам российского лидера, также вырос обмен туристами между странами. Так, в 2018 году Турцию посетили шесть миллионов россиян, что является рекордом.

— Они, естественно, не жадничают у нас туристы, умеют отдыхать. Доход турецких партнёров составил пять миллиардов долларов, — отметил Путин, выразив уверенность, что масштабная программа этого перекрёстного года культуры и туризма в России и Турции ведёт к новым достижениям в данном направлении.

Эрдоган по традиции начал переговоры со слов приветствия, назвав Путина "дорогим другом". Он подчеркнул, что стороны "придали новый импульс" турецко-российским отношениям.

Говоря о туризме, Эрдоган отметил, что любовь россиян является дополнительным стимулом для данной индустрии в Турции.