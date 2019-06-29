Путин проводит встречу с Меркель на саммите G20

Кроме обсуждения двусторонней повестки, лидеры двух стран поговорят и об украинской.

Президент России Владимир Путин встречается с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках саммита G20 в японской Осаке.

Лидеры двух стран поприветствовали друг друга и подали руки, а затем переместились за стол переговоров. Днём ранее, в пятницу, 28 июня, Путин уже кратко переговорил с Меркель.

Кроме обсуждения двусторонней повестки, лидеры двух стран поговорят и об украинской. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Путин, скорее всего, обсудит с Меркель возможность провести встречу в "нормандском формате".

Ранее Владимир Путин встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.