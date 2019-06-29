Минюст США заподозрил дефекты на других лайнерах компании Boeing

По версии ведомства, менеджеры компании могли намеренно отказаться от качества сборки ради скорости выпуска новых машин.

Министерство юстиции США запросило у компании Boeing техническую документацию, касающуюся сборки самолётов 787 Dreamliner, после проведения проверки лайнеров серии 737 MAX. Об этом сообщает газета The Seattle Times.

По данным издания, повестки были направлены ещё в начале июня нескольким сотрудникам завода Boeing в Норт-Чарлстоне, Южная Каролина. Подчёркивается, что в Минюсте, который в настоящий момент проводит расследование причин крушения Boeing 737 MAX, заинтересованы также другими случаями "некачественной сборки" иных моделей лайнеров компании.

По словам одного из источников, инициатором выемки технической документации выступила та же группа прокуроров, которая занимается расследованием по 737 MAX. Автор статьи отмечает, что технически между конструкциями лайнеров мало общего, однако прокуроры, судя по всему, пытаются найти системные нарушения в работе компании.

Одним из главных подозрений против Boeing называется то, что ввиду большой спешки, связанной с необходимостью скорейшего выпуска лайнеров, менеджеры компании могли пренебречь требованиями безопасности, чтобы уложиться в план.

Как отмечают источники, давление на руководство Boeing может привести к тому, что в компании будут вынуждены принять выдвинутые обвинения, чтобы избежать затяжных проволочек с проверками ради того, чтобы не срывать сроки поставки самолётов покупателям.

Напомним, 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибло 157 человек. 29 октября прошлого года при катастрофе воздушного судна аналогичной модели компании Lion в Индонезии погибло 189 человек. После этого многие государства приостановили эксплуатацию самолётов этой серии из соображений безопасности.