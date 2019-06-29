Королева Нидерландов и Иванка Трамп выступили за права женщин на саммите G20

Дочь американского президента призвала к "смелым решениям" для преодоления проблемы бедности.

Президент США Дональд Трамп и его дочь Иванка приняли участие в мероприятии, посвящённом расширению возможностей женщин, сообщает ТАСС со ссылкой на журналистов из пула Трампа.

Кроме того, на мероприятии выступила и королева Нидерландов Максима Соррегьета, а также премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Дочь американского президента призвала принимать "смелые решения" для помощи женщинам в преодолении проблемы бедности.

— Если бы у женщин на рынке труда были бы такие же возможности, как и у мужчин, то к 2025 году объём общемирового ВВП увеличился бы на 28 триллионов долларов, — сказала королева Нидерландов.

Она отметила, что одним из способов избавиться от разрыва между возможностями мужчины и женщины является предоставление доступа к технологиям.

— В небогатых странах процент пользования мобильным интернетом среди женщин на 26% меньше, чем у мужчин, — подчеркнула Соррегьета.

Также она отметила, что в современном мире некоторые страны всё ещё сохраняют различные ограничения для женщин в финансовой сфере.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп взял на переговоры с президентом России Владимиром Путиным свою дочь Иванку.