В Иркутской области из-за паводка эвакуировали более 500 человек

Вода поднялась до 1357 сантиметров, при этом критическое состояние — 700 сантиметров.

В Иркутской области вода в реке Ие в Тулуне продолжает подниматься, МЧС эвакуировало уже более 500 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

На 08:00 (3:00 мск) вода поднялась до 1357 сантиметров, при этом критическое состояние — 700 сантиметров.

— За это время из затопленных домов были эвакуированы более 500 человек, — сказано в сообщении.

На данный момент в пунктах временного пребывания находится 393 человека, среди которых 77 детей, организован подвоз пресной питьевой воды.

Ранее в деревне Евдокимовке Тулунского района Иркутской области из-за паводка погибли местные жители.