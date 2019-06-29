Один человек погиб и трое пострадали при взрыве газа в Коврове

В качестве основной версии случившегося рассматриваются неадекватные действия одного из жильцов.

В результате взрыва газа с последующим возгоранием, произошедшего в жилом доме в Коврове Владимирской области, один человек погиб, ещё трое получили ранения, говорится на сайте регионального Следственного управления СКР.

В пострадавшей квартире был взрослый мужчина с родителями. В результате ЧП погиб глава семьи, его жена и сын получили серьёзные травмы, им оказывается помощь. Также с тяжёлыми травмами госпитализирована пожилая соседка с первого этажа, которая пострадала в результате волны от хлопка.

Число пострадавших и их состояние уточняются, по информации очевидцев, их может быть до 11 человек.

— В качестве основной версии случившегося рассматриваются неадекватные действия сына погибшего мужчины, который накануне выписался из специализированной клиники, — подчеркнули в ведомстве.

В СУ СКР по Владимирской области отметили, что в ходе осмотра на кухне квартиры установлено, что в месте подводки газа к плите и колонке водонагрева были вырваны соединительные шланги. В ведомстве подчеркнули, что это и стало причиной утечки и скопления паров газа.

Напомним, взрыв бытового газа произошёл в жилом доме на улице Зои Космодемьянской в городе Коврове Владимирской области.