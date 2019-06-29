Упавшая стена похоронила заживо 16 человек в Индии

Как минимум 16 человек погибли и ещё четверо пострадали в результате падения 23-метровой стены на бараки, в которых жили рабочие. Об этом сообщает News24 India.
По информации журналистов, грунт под 23-метровой ограждающей стеной вокруг жилого дома размыло непрекращающимися муссонными дождями. из-за этого конструкция потеряла устойчивость и обрушилась на стоящие у её основания жестяные бараки, в которых жили рабочие.
पुणे में हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है, इस दुर्घटना में कुल 16 लोगों की मौत, 4 घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है@indrajeetNews24 #MumbaiRains #MumbaiMonsoon pic.twitter.com/LEtJ9yT414— News24 India (@news24tvchannel) 29 июня 2019 г.
Отмечается, что спасательная операция по-прежнему продолжается, поскольку под завалами ещё могут находиться люди.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram