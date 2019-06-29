Трамп заявил о разных вариантах решения вопроса о закупках Турцией С-400

Президент США Дональд Трамп в ходе саммита G20 перед встречей со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Вашингтон рассматривает различные варианты решения вопроса о закупках Анкарой российских ЗРС С-400.

— Мы рассматриваем различные варианты, — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Там же Трамп заявил о том, что готов нанести визит в Турцию, однако точной даты поездки на данный момент нет.

Ранее в ходе саммита Эрдоган отметил отсутствие отсрочек по поставкам С-400 в Турцию.