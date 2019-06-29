Полицейские и спасатели пострадали в результате взрыва газа в Коврове

В общей сложности число пострадавших возросло до 11 человек, из них двое в реанимации. Один погиб.

Полицейские и спасатели пострадали в результате взрыва бытового газа в Коврове Владимирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача Ковровской станции медицинской скорой помощи Александра Коптева.

— В реанимации только два человека, пострадавших всего одиннадцать, — пояснил Коптев. По его словам, среди раненых есть сотрудники полиции и МЧС.

В Следственном комитете пояснили агентству, что в результате взрыва пострадали четыре полицейских, которые были около дома в патрульной машине.

Размер выплат пострадавшим будет установлен после того, как станет понятен масштаб случившегося, ответили агентству в пресс-службе губернатора региона. Жители пострадавших квартир находятся в местной гостинице.

Ранее стало известно об одном погибшем в результате взрыва бытового газа. По предварительным данным, один из местных жителей мог умышленно оборвать газовые шланги в квартире.