Путин заявил о планах вывести отношения России и Египта на новый уровень

Президент России Владимир Путин в рамках саммита G20, который проходит 28–29 июня в японском городе Осака, провёл встречу с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси. Во время переговоров российский лидер отметил энергичное развитие отношений между РФ и Египтом.

— Отношения развиваются весьма энергично между Египтом и Россией. В наших планах вынести двусторонние отношения на новый — продвинутый — уровень, — отметил глава государства.

Путин также поблагодарил ас-Сиси за работу в качестве сопредседателя саммита Россия — Африка, который пройдёт в октябре этого года в России.

— Мы всегда стремимся к сотрудничеству и развитию отношений во всех сферах, а также в торговле, борьбе с терроризмом, — подчеркнул президент Египта.

Напомним, что сегодня глава государства также провёл встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.