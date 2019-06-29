Собаки победили кошек в битве за сердца москвичей

По уровню мимимишности котики, вероятно, могут дать фору практически любому живущему на земле созданию, однако при выборе четвероногого спутника москвичи гораздо чаще выбирают верность и преданность собак. Об этом сообщает Комитет ветеринарии столицы.

— Ежегодно на территории города Москвы регистрируются более 279 тысяч собак и 178 тысяч кошек, — приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы комитета.

Также отмечается, что чаще всего на приём к ветеринару в государственные клиники приводят своих хозяев представители карликовых пород собак, например джек-рассел-терьер, той-терьер и йоркширский терьер. Среди средних пород собак чаще остальных в кабинет доктора наведывались лабрадоры и немецкие овчарки.

Впрочем, для того чтобы животное стало настоящим другом, вовсе не обязательно, чтобы оно умело лаять или выпрашивать кошачий корм. 35-летний наркобарон из США, например, выдал себя полиции из-за любимой белки.