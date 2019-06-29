Си Цзиньпин и Трамп договорились не вводить новые пошлины

Китайский и американский лидеры Си Цзиньпин и Дональд Трамп в рамках саммита G20 в японской Осаке договорились возобновить торговые отношения между двумя странами. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

— Американская сторона заявила, что не будет вводить новые пошлины в отношении китайского экспорта, — говорится в сообщении.

По данным телеканала, торгово-экономические делегации двух стран "обсудят конкретные вопросы". Встреча Трампа и Си Цзиньпина продолжалась около 80 минут.